ЦВК оголосила офіційні результати перевиборів у чотирьох з п'яти округів

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Центральна виборча комісія на підставі протоколів ОВК про підсумки голосування в одномандатних округах встановила та оголосила результати повторних виборів народних депутатів в чотирьох вказаних вище округах.

У той же час по 94 виборчому округу кілька членів ЦВК підписали протокол з окремою думкою. Зокрема, член ЦВК Жанна Усенко-Чорна висловила думку, що результати встановлення виборів, які відбулися у цьому окрузі не відповідають реальному волевиявленню громадян України, оскільки вони встановлені внаслідок системного застосування, зокрема підкупу та інших дій, які перешкодили вільному формуванню та волевиявленню думки громадян. У той же час заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що змішана система виборів сприяє зловживанням і повернення до такої системи, на його думку, було помилковим.

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Як повідомляв УНІАН, на окрузі № 194 - за результатами обробки 100% протоколів окружних виборчих комісій переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54%, або 37 тис 331 виборець.

В мажоритарному окрузі №132 — перемогу отримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців на окрузі.

У 197-му окрузі (Канів, Черкаська область) отримав перемогу представник опозиції Леонід Даценко, висунутий від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Він набрав 63,51 відсотків (33 тис 373 голоси).

У 94-му виборчому окрузі переміг кандидат від Партії регіонів Руслан Бадаєв, набравши 58,25%, а 223-му столичному окрузі переміг самовисуванець Віктор Пилипишин, який набрав 44,89% голосів виборців (або 34 тис 684 голосів).

Проте в 223 виборчому окрузі офіційні результати поки не оголошені.