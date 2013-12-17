Канадські спостерігачі не можуть визначити, чи були демократичними довибори в Раду

Про це йдеться у заяві місії, пише Українська правда.

Згідно з повідомленням, Mission Canada продовжить "моніторити будь-які скарги, проблеми та жалоби і оцінювати наскільки справедливо було використано закон щодо них".

"Наша кінцева оцінка виборів спиратиметься не тільки на результатах, які ми маємо на сьогодняшній день, а так само на неупередженості з якою закон застосовується для розгляду скарг, проблем та звернень", - йдеться у заяві.

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Mission Canada зазначає, що під час проведення повторних виборів 15 грудня, були помічені такі відхилення: підкуп виборців, використання адмінресурсів під час кампанії, неналежне використання журналістських посвідчень кандидатами та їхніми представниками з метою просування політичних цілей, залякування або для того, щоб спричинити плутанину.

Окрім того, місія помітила такі порушення: недостатня прозорість в адмініструванні виборів на всіх рівнях, в тому числі невчасне оприлюднення рішень окружними виборчими комісіями, нерівний доступ до представництва в окружних та дільничних виборчих комісіях.

Mission Canada зауважила також позитивні явища, зокрема, подальше посилення груп громадянського суспільства.

"Групи українських внутрішніх спостерігачів такі як ОПОРА та Комітет виборців продовжили посилювати свою спроможність та залучати велику кількість спостерігачів. Також, місцеві дільничні комісії продемонстрували бажання компетентно здійснювати адміністрування роботи виборчих дільниць", - сказано у заяві.

"Більшість відхилень, що спостерігалися під час повторних виборів 15 грудня 2013 р. були подібними на відхилення, зазначені під час парламентських виборів 2012 року", - додали у місії.

Mission Canada занепокоєна тим, що посадові особи в Окружних виборчих комісіях (ОВК), які брали участь у виборах 2012, і які, можливо, сприяли відхиленням також обіймали адміністративні посади під час повторних виборів 2013. Непритягнення до відповідальності ймовірно створило середовище, яке підтримує порушення Закону про вибори.