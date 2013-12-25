Регіонал пропонує звільнити беркутівців від відповідальності за побиття мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зареєстрованому на сайті Верховної Ради законопроекті № 3821 про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування працівників правоохоронних органів та посадових осіб, а також усіх інших учасників подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

Текст законопроекту наразі на сайті ВР відсутній, але на сайті Партії регіонів міститься коментар автора законопроекту Левченка щодо його законодавчої ініціативи.

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«Законопроектом пропонується звільнити від відповідальності працівників правоохоронних органів і посадових осіб, які брали участь в організації та забезпеченні охорони громадського порядку під час акцій протесту та масових заходів у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом. Також передбачається, що всі кримінальні провадження та провадження у справах про адміністративні правопорушення, службові розслідування, відкриті або призначені з приводу організації та забезпечення охорони громадського порядку під час акцій протесту та масових заходів, підлягають закриттю або завершенню», - йдеться в коментарі депутата.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Президент України Віктор Янукович, коментуючи жорстокий розгін «Беркутом» Євромайдана, зазначив, що генеральний прокурор доповів йому про заходи, яких вживають правоохоронці. «Я переконався в тому, що ця робота йде дуже активно. Ми підійдемо справедливо. Ми будемо дивитись правді в очі, дамо справедливі оцінки і приймемо відповідні рішення», - підкреслив Янукович.

Говорячи про події ночі 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві, Янукович зазначив, що правоохоронці «перегнули палку». Водночас, він зауважив, що такі дії могли бути спровоковані. Також, на його переконання, правоохоронці мали знайти такі способи, які б мінімізували наслідки їхніх дій.

В свою чергу, 11 грудня на брифінгу у Києві, даючи оцінку подіям 30 листопада, генеральний прокурор України Віктор Пшонка серед іншого зазначив: “Тут, власне, почалося те, що, на наш погляд, “Беркут” застосував більше сили, чим це було потрібно... Ми знаємо, що в тій мірі сила не повинна була застосовуватись і не дала б той результат, який ми зараз маємо - що сам та ніч стала збуджувачем для громадян і призвела до численних порушень громадського порядку (пізніше)”.

13 грудня ц.р. Управління зв’язків з громадськістю МВС України розповсюдило повідомлення, у якому визнавалося, що з боку працівників міліції були порушення 30 листопада.

Зокрема, у міністерстві наголосили, що за наказом міністра Віталія Захарченка в МВС було створено спеціальну комісію для проведення службового розслідування дій працівників міліції під час подій на Майдані Незалежності 30 листопада. За час роботи комісії було вивчено великий масив інформації, у тому числі тієї, яка була оприлюднена в ЗМІ. Було опитано як керівництво київської міліції, так і правоохоронців, що безпосередньо несли службу з охорони громадського порядку на Майдані у ніч на 30 листопада.

“Попередньо встановлено, що застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів стосовно громадян окремими працівниками міліції здійснювалося, виходячи з оцінки ситуації, що склалася. Є підстави стверджувати, що порушення закону та відомчих нормативно-правових актів мало місце”, - йшлося в повідомленні МВС.

Також зазначалося, що «в окремих випадках застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів перевищувало міру, необхідну для виконання покладених на працівників міліції обов`язків, і не зводилась до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників».

На той момент у МВС констатували: «За попередніми висновками, є підстави стверджувати, що з боку посадових осіб ГУ МВС України в місті Києві, відповідальних за організацію охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, та окремих працівників міліції мали місце порушення чинного законодавства України та низки відомчих нормативних актів».

Довідка УНІАН. 30 листопада близько 4-ї години ранку «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві - кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України, при цьому б`ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав та наздоганяючи по подвір’ях. Під час розгону отримали тілесні ушкодження 79 осіб, серед них 6 студентів, 4 журналістів, 2 іноземців та 7 правоохоронців. Після розгону Євромайдану на вулиці Києва 1 грудня вийшли понад 500 тис. осіб. Під час подальших масових акцій сутички із міліцією також мали місце 1 грудня та вночі 11 грудня.