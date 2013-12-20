Пшонка каже, що «Беркут» на Майдан 29 листопада викликали комунальники

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка сказав під час виступу у Верховній Раді.

Зокрема, він зазначив, що о 19 годині 29 листопада один із членів оргкомітету Євромайдану оголосив про закінчення заходів. Учасники акції демонтували сцену та вивезли її з Майдану.

О 23.45, зазначив Пшонка, виникло протистояння біля автомобілів із цим обладнанням.

Один з учасників акції розпилив в обличчя правоохоронців сльозогінний газ.

Пізніше о 3.51 для встановлення новорічної ялинки на Майдан прибули представники комунальних служб.

“Однак агресивно налаштовані учасники акції на їх зауваження не реагували, почали штовхати комунальників, блокувати рух автомобілів, збивати встановлену огорожу”, - сказав Пшонка.

За таких обставин, зауважив генпрокурор, близько 4 ранку один із комунальників звернувся до працівників міліції із заявою про вчинення правопорушення та проханням забезпечити належні умови праці.

Також Пшонка додав, що під час протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками цієї ночі постраждали 16 правоохоронців.

Зокрема, Пшонка зазначив, що “група радикально налаштованих мітингувальнків” кидала у працівників “Беркуту” каміння та палиці.

Наразі генпрокурор покинув сесійну залу парламенту.

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