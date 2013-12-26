У МВС розповіли про перші результати розслідування у справі про побиття Чорновол

Представник МВС поінформував народних обранців про хід розслідування побиття громадської активістки Тетяни Чорновіл, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Зокрема, про він розповів про проведення слідчих дій та вкотре наголосив на тому, що над розкриттям працюють кращі фахівці правоохоронного відомства.

"Лише добу триває розслідування цієї справи. Є уже результати: встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Двоє з них затримані, третього розшукуємо. Ця справа перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка", - підкреслив Олег Татаров.

На тему: ЗМІ: Чорновол побили не з політичних причин, а через таран дорогої іномарки

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному автомобілі, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшли кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з машини, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними Об'єднаної опозиції "Батьківщина", зараз журналістка перебуває в реанімації, їй потрібно, як мінімум, три складні операції.