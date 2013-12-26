ЗМІ: Чорновол побили не з політичних причин, а через таран дорогої іномарки

Журналістку і громадську активістку Тетяну Чорновол побили столичні "мажори" за те, що вона нібито таранила їх машину, яку вони хотіли продати.

Про це пише газета "Вести" з посиланням на власні джерела в МВС.

Джерела в міліції запевняють, що затримали власника «Порше», що таранив Чорновол, 31-річного киянина Олександра Храмцова (на нього «Порше» дійсно зареєстрований в базах даних - номера машини видно на відео з реєстратора машини Чорновол, який і зняв весь епізод), а також ще одного учасника побиття, ім'я якого не розголошується.

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Якщо вірити джерелу в МВС, то це була абсолютно не політична дорожня сварка через те, що Чорновол нібито врізалася у «Порше».

«Власник «Порше» вже дав свідчення. Він повідомив, що Чорновол врізалася в нього перша, а потім не хотіла виходити з машини. Сварки могло б і не бути, якби власник не збирався продавати авто. Через це люди з «Порше» втратили контроль над собою і напали на Тетяну», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному автомобілі, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшли кілька чоловіків.

Невідомі витягли Чорновол з машини, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними Об'єднаної опозиції "Батьківщина", зараз журналістка перебуває в реанімації, їй потрібно, як мінімум, три складні операції.