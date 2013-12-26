Власенко заявляє, що не бив свою колишню дружину Окунську

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє про те, що ніколи не застосовував сили проти своєї колишньої дружини Наталії Окунської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Власенко заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Я ніколи не застосовував будь-якої фізичної сили проти своєї колишньої дружини, з якою прожив у шлюбі всього два роки і вже більше п'яти років ми розлучені і зовсім не спілкуємося”, - сказав Власенко.

Також він додав, що «Адміністрація Президента використовує Окунську, як інструмент для моєї фізичної ізоляції і політичного знищення».

При цьому Власенко заявив, що справа проти нього сфальшована повністю, виходячи навіть з того, що судмедекспертизу Окунській зробили через п'ять років “після вигаданого побиття”.

Також він зауважив, що розправа над ним здійснюється «за прямою вказівкою Януковича під кураторством Андрія Портнова» з метою зруйнувати захист Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду, Власенко зобов`язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

13 листопада у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головне слідче управління ГПУ завершило досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Власенка.