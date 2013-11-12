Дочка Власенка розповіла, як тато побив маму (відео)

"Крайній засіб захисту, але іншого вибору нам не залишили. Ще тоді, в лютому 2011 року наша сім'я захищалася, як могла. Відео було записано для міліції. Навіть діти були готові говорити правду, але нас не чули. Ми з дітьми вже 5 років живемо з беззаконням з боку Власенка. Ми втомилися і просимо нас захистити від нього за законами України. Дата відео 9 лютого 2013 року, відразу після того, як я майже місяць пролежала в лікарні. Відразу після цих побоїв на очах Марусі, Власенко, офіційно її розудочерив" , - написала Окунська.

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Нагадаємо, сьогодні екс-депутату, захиснику екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергію Власенку вручено повідомлення про підозру в неодноразовому заподіянні тілесних ушкоджень колишній дружині Наталі Окунській. Жінка запевняє, що колишній чоловік бив її 4 рази протягом 5 років.