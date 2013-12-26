Підозрювані в побитті журналістки Чорновол заперечують свою провину - Ар'єв

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Затримані у справі Тані Чорновіл Храмцов і його товариш перебувають зараз в Бориспільському РОВС. Кажуть, ніби в них є алібі, а їх мають "призначити" винними. Може так, а може й ні. Третій підозрюваний - Котенко - взагалі не виходить на зв'язок", - написав нардеп.

Окрім того, він також висловив здивування з приводу того, що слідство ще не показало Чорновол фото підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Евромайдана Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі недалеко від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному автомобілі, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшли декілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з машини, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет. За даними Об'єднаної опозиції "Батьківщина", зараз журналістка перебуває в реанімації , їй потрібно, як мінімум, три складні операції .