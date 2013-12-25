Міліція затримала вже двох підозрюваних у нападі на Чорновол

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, за словами Захарченка, вже встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку, двоє з них затримані. З ними проводять слідчі дії, сказав міністр.

«Розслідування кримінального провадження за фактом нападу на Тетяну Чорновол перебуває на моєму особистому контролі. Ми створили потужну слідчо-оперативну групу з числа кращих слідчих та працівників оперативних підрозділів», - зазначив керівник правоохоронного відомства.

За словами Захарченка, на жаль, правоохоронцям не дали можливості одразу ознайомитися із записом відеореєстратора з автомобіля потерпілої. Проте незважаючи на це, не минуло ще й доби, як вже встановили трьох осіб, причетних до цього злочину, підкреслив він.

«Зараз двоє вже затримані, з ними проводяться слідчі дії. Встановлюються й мотиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта», - наголосив Захарченко.

Він додав, що МВС зацікавлене у тому, щоб якомога швидше знайти та затримати всіх осіб, причетних до цього злочину, аби встановити об’єктивну картину подій тієї ночі та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними "Батьківщини", зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує як мінімум трьох складних операцій.

Сьогодні близько 17-ї години поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що міліція встановила трьох осіб, які підозрюються у побитті Чорновіл, одного з яких затримано.