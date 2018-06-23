Західні експерти: довіра європейців до Януковича невисока, але Асоціацію з ним підпишуть – якщо він прийме рішення

Яких помилок припустився ЄС, не досягнувши того, аби Україна таки підписала Угоду про асоціацію?

Аманда Пол, експерт Центру європейської політики (Брюссель):

По-перше, ЄС дуже зосередився на Угоді про асоціацію як технічному документі та ігнорував його геостратегічне і політичне значення. По-друге, ЄС в останні кілька років занадто зосередив увагу на Юлії Тимошенко, часом ігноруючи все інше. І, по-третє, ЄС ігнорував фінансовий аспект процесу – хоча українці попереджали вже якийсь час, що їм економічно важко, а ЄС оперативно не реагував. Ну, й нарешті, ЄС не говорив одним голосом, а різноголоссям – що, в принципі, типово для нього.

Сванте Корнел (Швеція), експерт з пострадянського простору, Університет Джона Гопкінса (США):

ЄС припустився помилок в аналізі поведінки українського уряду, а також геополітичних розрахунках. ЄС недооцінив економічний тиск Росії на Україну. Але ще більшою помилкою було нерозуміння з боку ЄС природи українського уряду та президента Януковича. Ставлення до них було, як до влади пересічної європейської країни, а найвище керівництво України часто перебуває під впливом приватних бізнес-інтересів.

Андрей Макаричев, професор Тартуського університету (Естонія):

Важко говорити про помилки ЄС, бо ситуація так швидко змінюється... Те, що нині, можливо, виглядає, як помилка, згодом може виявитись працездатною стратегією. В результаті так званих помилок, Європа насправді побачила, наскільки сильним є проєвропейський рух в Україні. Це ж насправді досягнення! Але справжньою помилкою було ставлення з боку ЄС до Януковича як до переговорно-спроможного політика, який піклується про інтереси країни. Бо ж в нього один інтерес – його влада. От цього ЄС якраз і недооцінив.

Мартін Сіг, радник з зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі:

Я думаю, що ЄС натискав не та ті кнопки, на які мав натискати. Вони випустили з поля зору загальну стратегічну картину. В українського керівництва не було іншого вибору, як пристати до пропозицій Росії. ЄС цього не помітив. ЄС розпорошував свою увагу, дивлячись на десятиліття уперед і не був сконцентрований на миттєвих потребах України.

Яке враження на ЄС та ставлення його до України справив Євромайдан?

Аманда Пол:

Євромайдан – це фантастична річ. Зсередини українського суспільства надійшов сигнал про бажання жити в суспільстві європейських цінностей. Почавшись як реакція на непідписання Угоди про асоціацію, поступово Євромайдан змістив акценти на втому від нинішньої влади, на прагнення більшої свободи. І ЄС має серйозно оцінити Євромайдан у своїй майбутній політиці.

Сванте Корнел:

По-перше, сама Європа була здивована – наскільки справді привабливою є вона сама і, також, європейська ідея. Еліти і пересічні люди старого континенту зрозуміли також, наскільки сильною є європейська складова в українській ідентичності. Вплив Євромайдану може не буде відчутним за рік чи два, але в довшій перспективі він змінить ставлення Європи до України.

Андрей Макаричев:

Я думаю, що після Євромайдану ЄС вже не зможе сказати – ми втомилися від України, нехай сама вирішує свої проблеми. Ота відома «втома від України» на Заході вже не має права на існування ні з політичної, ні з моральної точок зору. Відтак, Євромайдан – подія не київська і не українська, а всеєвропейська.

Мартін Сіг:

У багатьох аспектах картина, яка виникла, турбувала. Зокрема, застосування сили чи спроби її застосування. З іншого боку, стало ясно зрозуміло, що дуже значна частина українського суспільства підтримує європейську інтеграцію. Молоді й динамічні люди України вірять в європейське майбутнє своєї країни. Але також очевидною є криза державних інституцій в Україні. І це не може не хвилювати ЄС.

Чи довіряє ЄС вищому українському керівництву і чи може президент Янукович після московських угод повернутися спиною до Європи?

Аманда Пол:

Ну, довіра до президента Януковича в ЄС невисока. Але часом і українці не довіряють одне одному – чому ЄС має тоді довіряти Януковичу? Не думаю, що він приведе Україну під російське крило – це неможливо, українське суспільство не дозволить йому зробити це. Україна вибухне зсередини, якщо він захоче якогось союзу з Росією. Але я думаю, що час Януковича вичерпується, Україна заслуговує на кращих лідерів.

Сванте Корнел:

Довіри немає. Пан Янукович опинився у важкій ситуації, в яку він сам потрапив. Той жахливий стан економіки, в якій завів країну його уряд, зробив Україну вразливою. Вона має покладатися тепер на мільярди доларів закордонної допомоги – нині російської. Це – ціна відмови від реформування країни. Але пристати на якийсь союз з Росією він теж не зможе, та й не захоче. Якщо непідписання асоціації з ЄС викликало новий Майдан, то можна собі уявити, якою була б реакція на підписання угоди про приєднання до Митного Союзу. Українці також не дозволять Януковичу правити залізною рукою.

Андрей Макаричев:

Янукович давно вже розвернувся спиною до Європи. Що стосується його зближення з Росією, то тут прості чорно-білі варіанти не спрацюють. Не факт, що, відвернувшись від ЄС, Янукович піде під Росію. Історія його стосунків з Кремлем дуже складна. В Кремлі сидять люди не злопам’ятні, але злі та з доброю пам’яттю.

Мартін Сіг:

Питання тут не в довірі чи недовірі ЄС до Януковича. Президент Янукович є законно обраним лідером України. І ЄС повинен мати з ним справу, допоки він є легітимним президентом України, а він таким є. А щодо того, чи піде Янукович під Росію – то тут питання в тому, чи ціла Україна готова рухатись в одному – східному – напрямку, і чи він у цьому зацікавлений. Тут я маю сумніви.

Чи буде Угода про асоціацію підписана швидко – можливо, на наступному саміті ЄС-Україна?

Аманда Пол:

Наскільки я розумію, Угоду треба підписати до 15-го травня, бо там деякі положення потребуватимуть нових переговорів. Але я б не поставила свої власні гроші на те, що Угоду буде підписано до травня наступного року. Більш імовірно, що Угоду вже підписуватиме новий президент України.

Сванте Корнел:

Я – не оптиміст щодо швидкого підписання Угоди. Але підписання не відвернути – чи це буде зроблено цим президентом, чи наступним – це вже інше питання.

Андрей Макаричев:

Я дуже здивуюсь, якщо Угоду підпишуть за президента Януковича.

Мартін Сіг:

Тут має вирішити українське керівництво. ЄС дав чітко зрозуміти, що ми готові підписати Угоду. Якщо українці вирішать, що це в їхніх інтересах – ЄС готовий підписати блискавично. І тут не повинно бути очікування наступного президента. Ми готові підписати з Януковичем – і це має бути його рішення.

Ростислав Хотин, Брюссель