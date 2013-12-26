Вступати у мертвонароджений проект ми не хочемо - тернопільські студенти відмовились від участі в ВО "Майдан"

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова оргкомітету Любомир Шимків, дане рішення було прийнято в зв’язку з тим, що молодь для себе не бачить реальних можливостей впливу на функціонування та діяльність об’єднання.

«Ми побачили, що політики створюють структуру під себе. Подекуди студентські організації навіть не запрошували на установчі збори. Нас сьогодні запросили, але ми таки прийняли рішення створювати ширшу молодіжну структуру: Всеукраїнську студентську координаційну раду. Вступати у мертвонароджений проект ми не хочемо», – сказав Шимків.

За його словами, на місцевому рівні молодіжну структуру студентської координаційної ради заплановано створити до кінця тижня.

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«Ми вважаємо, що зараз потрібні конкретні дії, а не гасла і політиканство. Якщо ми побачимо реальну роботу від ВО «Майдан», то готові долучатися як до спільної боротьби, так і до об’єднання зусиль», – зазначив голова оргкомітету.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня учасники Народного віча на Майдані Незалежності в Києві ухвалили резолюцію про створення Народного об’єднання «Майдан» для боротьби з чинною владою.

Учасники віча обрали раду та співголів об’єднання. Співголовами ради «Майдану» стали Олег Тягнибок, Сергій Квіт, Віталій Кличко, Юрій Луценко, Руслана Лижичко, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк.

26 грудня створено президію ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Затверджено 5 з 7 членів президії, а саме Андрій Іллєнко, Сергій Соболєв, Валерій Пацкан, Лижичко і Єлізавета Щепєтільнікова. Координатором президії на місяць обрано Лижичко, а потім буде обрано іншого координатора за принципом ротації. Створено також кілька комісій в раді “Майдану”.