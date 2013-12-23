Гриценко: На новому "Майдані" забагато політиків

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Анатолій Гриценко, повідомляє Українська правда.

"Питання "хто формував персональний склад Ради Майдану" - напевно не знаю. Думаю, лідери опозиції, окремих громадських організацій та працівники штабу", - зазначив Гриценко.

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На його думку, склад Ради мав би виглядати дещо інакше - "з обов'язковим включенням до її складу моральних авторитетів суспільства, членів ініціативи "Першого грудня", з більшим представництвом громадських активістів".

"З мінімальним представництвом партійно-депутатського корпусу – 6 осіб замість нинішніх 18; за участю лідерів студентства", - додав Гриценко.

При цьому він додав:"Чи пропонували мені увійти до складу Ради Майдану? Ні, не пропонували. Що я робитиму далі? Те саме, що робив дотепер".

Разом з тим Гриценко зазначив, що підтримує оголошений склад Ради Майдану. "Євромайдан затвердив склад Ради, значить, вона отримала мандат від народу і тепер має працювати - виробляти стратегію, тактику, плани дій, організовувати протестні акції".