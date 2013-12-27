СБУ затримала кавказця, який перебував у міжнародному розшуку

Співробітники СБУ затримали 30-річного громадянина Росії, уродженця Кавказу, який був оголошений у міжнародний розшук органами ФСБ РФ за вчинення низки злочинів на території своєї держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, цей громадянин підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 208 (організація незаконного збройного формування або участь у ньому), ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 3 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв) Кримінального кодексу РФ.

Затриманий також підозрюються у причетності до вбивств місцевих жителів під час збройного нападу на органи влади та управління одного з населених пунктів Чечні, який було скоєно в 2005 році у складі злочинної групи.

СБУ в ході спеціальної операції із задіянням бійців спецпідрозділу «Альфа» затримала зловмисника на орендованій ним квартирі в Одесі.

Переховуючись від органів слідства, зловмисник використовував підроблений паспорт на ім’я громадянина Киргизії.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо застосування стосовно нього екстрадиційного арешту у встановленому законом порядку.