СБУ затримала спільників терориста, що підірвав прикордонників на Сумщині
Загиблого розшукували в Росії з 2010 року.
Працівники СБУ затримали чотирьох спільників терориста, якій у жовтні цього року підірвав себе у прикордонному пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час оперативно-слідчих заходів працівники СБУ встановили особу загиблого. Ним виявився громадянин Росії, уродженець та житель Кабардино-Балкарської республіки РФ, який намагався перетнути російсько-український кордон, маючи при собі паспорт на чуже ім’я.
Як зазначили в СБУ, цей чоловік з 2010 року розшукувався російськими правоохоронцями за підозрою у причетності до незаконного збройного формування.
Під час оперативно-розшукових заходів на території різних областей СБУ затримала чотирьох спільників загиблого. В СБУ підозрюють, що вони брали участь в організації переправки в Україну загиблого громадянина Росії.