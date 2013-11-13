СБУ затримала спільників терориста, що підірвав прикордонників на Сумщині

Працівники СБУ затримали чотирьох спільників терориста, якій у жовтні цього року підірвав себе у прикордонному пункті пропуску "Бачівськ" у Сумській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час оперативно-слідчих заходів працівники СБУ встановили особу загиблого. Ним виявився громадянин Росії, уродженець та житель Кабардино-Балкарської республіки РФ, який намагався перетнути російсько-український кордон, маючи при собі паспорт на чуже ім’я.

Як зазначили в СБУ, цей чоловік з 2010 року розшукувався російськими правоохоронцями за підозрою у причетності до незаконного збройного формування.

Під час оперативно-розшукових заходів на території різних областей СБУ затримала чотирьох спільників загиблого. В СБУ підозрюють, що вони брали участь в організації переправки в Україну загиблого громадянина Росії.