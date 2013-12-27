У МВС отримали лише частини відео з автомобіля Чорновол

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління відомства Олег Татаров.

За його словами, у слідства й досі немає повного відеозапису із автомобіля Чорновол - ніхто із народних депутатів чи громадян так і не надав його правоохоронцям.

"Ми сьогодні із засобів масової інформації отримуємо звістки, що нібито народний депутат Віталій Ярема передав повну версію відеозапису до МВС. Але у нас є лише відрізки відеозапису, який був ще опублікований в першу добу. Із цих відрізків не зрозуміло суть конфлікту, з чого він починався, як продовжувався. Немає ніякого звуку, що не дає слідству об’єктивно розібратися і рухатися далі", - зазначив Татаров.

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Він зауважив, що вже третю добу продовжується досудове розслідування, а відеозапис до МВС так і не передали ті люди, які ним володіють.

Продовжуючи тему, заступник начальника ГСУ сказав: "По-перше – це втручання в діяльність правоохоронних органів, вилучення і ненадання відео. По-друге, за це може бути передбачена законом відповідальність. По-третє, я хотів би підкреслити, що ненадання відеозапису свідчить про те, що хтось має якесь суб’єктивне бачення і небажання віддавати слідству доказ, тому що вважає, що буде викрито когось, хто має причетність до вчинення кримінального правопорушення".

У контексті сказаного Татаров закликав народного депутата України та інших осіб, у яких є цей запис, надати його міліції. "Віддайте його слідству для того, аби ми могли об’єктивно дослідити, провести відповідні експертизи і встановити істину у кримінальному проваджені", - попросив правоохоронець.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. Зранку 27 грудня стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.

Пізніше сьогодні начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин повідомив про затримання п’ятого підозрюваного у причетності до побиття журналістки Чорновол.