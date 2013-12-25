Опубліковано відео, як машину Чорновол таранить і блокує чорний Porsche Cayenne

На запису видно, що водій джипа кілька разів намагався заблокувати рух автомобіля журналістки Чорновол, здійснюючи підрізання і різке гальмування.

Крім того, кілька разів водій чорного джипа починав здавати назад, таранячи автомобіль Тетяни Чорновол. Також на відео чітко видно, як у ті моменти, коли авто журналістки вдавалося зупинити, з чорного джипа намагалися вийти люди спортивної статури.

Варто також зазначити, що на відео вказано дату за 2010-й рік, що може бути або наслідком неправильних налаштувань реєстратора, або свідченням того, що даний запис насправді не має стосунку до резонансної справи.