В УДАРі пояснили, чому не поспішають оприлюднювати усе відео з машини Чорновол

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив депутат Бориспільської міської ради від партії УДАР Ярослав Годунок, пише Gazeta.ua.

Політик розповів, що вчора разом з журналістами ТВі проводив власне розслідування нападу на Чорновол. Зокрема, вони знайшли місце події, яке, за словами Годунка, правоохоронні органи навіть не обстежили.

"Місце, де Тетяну скинули в кювет, де вона могла загинути", - зазначив депутат.

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Він упевнений, що міліції нічого не заважає встановити істину.

"Є камери Укравтодору, де вона виїхала із заправки. По всій трасі є камери. 12 штук я сьогодні нарахував: на кожному автосалоні, де відбувалися події, на розвороті. 12 камер є в їхньому розпорядженні. Ми хочемо подивитися на цей цирк", - підкреслив Годунок.

Він нагадав, що вчора з'явилася інформація про те, що Віталій Кличко нібито причетний до нападників на журналістку.

"Тому ми і тримаємо це відео, щоб потім мати можливість протиставити, показати всьому світу", - пояснив депутат.

Раніше заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров заявив, що у слідства досі немає повного відеозапису з автомобіля Тетяни Чорновол.