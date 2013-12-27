Підозрювані в побитті Чорновол пов’язані з Жванією, Кличками, Батьківщиною, ТВі та бандою Рибки - МВС

Про це повідомляється на сайті МВС.

Під час слідства також встановлено, що затримані у даному провадженні тісно контактували з членами партії «Удар» Євгеном Огарковим, Дмитром Крейнином та Ігорем Опадчим. Двоє останніх є депутатами київської обласної ради від партії «Удар». Крім того, встановлено зв'язок підозрюваних і з народним депутатом від фракції «Батківщина» Володимиром Полочаніновим, сказано в повідомленні.

Слідство вже має дані, що один з підозрюваних, Олександр Котенко, був членом бандитського угруповання Савлохова. Ця група входила в злочинну спільноту Рибалка, на прізвисько Рибка, убитого в 2005 році, з яким тісно взаємодіяли брати Клички.

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На даний момент слідством перевіряється алібі деяких затриманих, інформація про які з'явилася в ЗМІ. Однак їх відсутність на місці події під час вчинення злочину не виключає їхньої причетності до нападу на Тетяну Чорновіл в якості спільників або організаторів. Тому всіх їх затримано обґрунтовано, заявили в установі.

У даний момент слідством затриманий п'ятий підозрюваний, який за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті потерпілої.

"Також хочу зазначити, що основне завдання слідства - встановлення замовників даного злочину", - повідомив начальник Головного слідчого Управління МВС України Микола Чинчин.