Учасники Автомайдану планують відвідати резиденції Януковича, Азарова і Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в прес-центрі Штабу народного спротиву повідомили лідери опозиції Віталій Кличко, Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк.

“Завтра буде автомобільна туристична екскурсія до резиденції Президента, до резиденції прем`єр-міністра Азарова і до резиденції Рибака. Її завдання - передати резолюцію з вимогами: перша - звільнення політв`язнів, друга - покарання бандитів і третя – відправити уряд у відставку”, - сказав Яценюк.

При цьому він зауважив, що завтра в рамках Віче планується затвердити цю резолюцію.

Яценюк запевнив, що якщо ці високопосадовці не почують вимогу українського народу, то учасники акції планують написати її на дорогах, якими ті їздять на роботу, щоб кожного дня читали.

У свою чергу Тягнибок поінформував, що у Штабі народного спротиву в розпорядженні є інформація, що влада на завтра може підготувати якісь провокації як на Майдані Незалежності, так і під час руху Автомайдану.

При цьому Тягнибок ще раз підкреслив, що це мирна акція, як і всі попередні, про них завжди попереджали заздалегідь, і в разі, якщо будуть якісь провокації, то це буде розцінюватися як провокації з боку влади.

Також Тягнибок зазначив, що сьогодні на засіданні Ради громадського об`єднання “Майдан” було ухвалено план, за яким відзначатимуться Новорічні та Різдвяні свята.

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У свою чергу лідер партії “УДАР” закликав як киян, так і мешканців з інших міст завтра приїхати та взяти участь у Народному віче.

“Я впевнений в тому, що наш завтрашній Майдан, наше Віче пройде добре”, - сказав Кличко.