Активісти автомайдану дісталися до маєтку Пшонки

Активісти автомайдану приїхали до заміського маєтку генерального прокурора Віктора Пшонки і почали розклеювати на паркані листівки, пише ZN.UA.

"Кат - головне слово, яке пишуть автомайданівці на паркані навколо будинку Пшонки. Стіни обклеюють фото Тетяни Чорновол після побиття з написами: Чуємо! Бачимо! Не пробачимо!" - Повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Олександр Бригинець.

"Біля входу нас чекає джип Беркута. Бідні хлопці з переляканими очима. Вони такі сміливі, коли їх багато. А коли багато нас, то вони готові бігти", - додав депутат.

Бригинець також повідомив, що в 200 метрах від маєтку Пшонки проїзд був заблокований КАМАЗом, який активісти відкотили з дороги.