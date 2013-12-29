Філарет назвав найбільшою небезпекою для України у 2014 році входження до МС

Як повідомляє ТСН, Філарет засудив імперські настрої Росії. За його словами, інтеграція в ЄС дає можливість зберегти українську державність. «Усі країни, які входять до ЄС, є незалежними. Україна, якщо буде в ЄС, збереже свої державність і суверенітет. Якщо ж долучиться до Митного союзу, до євразійського простору, утратить їх», - наголосив Патріарх.

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При цьому, як зазначив Філарет, Росія має імперіалістичні наміри, тому що хоче знову приєднати до себе Україну, Білорусь, Молдову, Казахстан, Вірменію, створивши імперію.

”У 2014 році найбільшою небезпекою для України стане входження в Митний союз. Яким чином цього не допустити? Як народ стоїть сьогодні на Майдані, так і повинен стояти до кінця. Він переможе. Якщо суспільство чогось не хоче, його силою довго не втримаєш”, - додав предстоятель УПЦ КП.

Нагадаємо, результати дослідження, проведеного фондом ”Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова свідчать, що майже половина українців проголосували б за вступ України до Європейського Союзу, якби референдум відбувся зараз.