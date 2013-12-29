Українців серед постраждалих у Волгограді немає - попередні дані

За попередньою інформацією міністерства охорони здоров`я регіону, серед постраждалих внаслідок вибуху - жителі Волгоградської, Московської, Іванівської областей, республіки Удмуртія, а також громадянка Вірменії, повідомляє volganet.ru.

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Список постраждалих, розміщений на сайті Волгоградської області, на даний момент складається з 35 осіб. Водночас, у повідомленні наголошується, що всього в медичних установах Волгограда після теракту на залізничному вокзалі перебувають 36 людей.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі у Волгограді був здійснений теракт. У результаті спрацьовування вибухового пристрою, який привела в дію смертниця, за попередніми даними, загинули щонайменше 13 осіб, понад 30 поранені.