Теракт у Волгограді влаштувала смертниця, яка не встигла пройти через металодетектори (фото)

Бомба спрацювала між вхідними дверима і турнікетами. За попередніми даними, бомбу підірвала терористка-смертниця, яка не встигла пройти через металодетектори.

На тему: У Росії під час вибуху на вокзалі у Волгограді загинули 18 людей, більше 40 поранені

Заведено кримінальну справу за статтею "теракт". Місце події оточене, працюють сапери.

Залізничний вокзал у Волгограді - транспортний вузол для багатьох південних регіонів, місце стиковки поїздів п'яти напрямків. Щодня через вокзал проходять більше 3,5 тисяч пасажирів, повідомляє РИА Новости.

Мер Волгограда Ірина Гусєва повідомляла в ефірі "Росія 24", що серед поранених є діти. Пізніше цю інформацію підтвердили і в СК.

Серед загиблих - один поліцейський, ще троє співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Поліцейські працювали в безпосередній близькості від рамок металошукачів, біля яких стався вибух.