Янукович висловив співчуття Путіну у зв`язку з терактом у Волгограді
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну у зв`язку з терористичним актом, що стався 29 грудня в місті Волгограді.
«З глибоким болем в Україні сприйняли звістку про чисельні людські жертви в результаті терористичного акту, що стався 29 грудня цього року у Волгограді», - цитує главу держави його прес-служба.
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«Розділяючи почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних і близьких, категорично засуджуємо будь-які прояви тероризму» , - підкреслив Янукович.
Президент передав слова підтримки сім’ям загиблих та побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим внаслідок цієї трагедії.
Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі у Волгограді був здійснений теракт. У результаті спрацьовування вибухового пристрою, який привела в дію смертниця, за попередніми даними, загинули щонайменше 13 осіб, понад 30 поранені.