Янукович висловив співчуття Путіну у зв`язку з терактом у Волгограді

«З глибоким болем в Україні сприйняли звістку про чисельні людські жертви в результаті терористичного акту, що стався 29 грудня цього року у Волгограді», - цитує главу держави його прес-служба.

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«Розділяючи почуття скорботи тих, хто втратив своїх рідних і близьких, категорично засуджуємо будь-які прояви тероризму» , - підкреслив Янукович.

Президент передав слова підтримки сім’ям загиблих та побажання якнайшвидшого одужання всім постраждалим внаслідок цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі у Волгограді був здійснений теракт. У результаті спрацьовування вибухового пристрою, який привела в дію смертниця, за попередніми даними, загинули щонайменше 13 осіб, понад 30 поранені.