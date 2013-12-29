Попередньо встановлено особу волгоградської смертниці

"За однією з версій, теракт могла вчинити уродженка Дагестану Оксана Асланова, проте ця інформація потребує підтвердження", - повідомило джерело РИА Новости в правоохоронних органах Дагестану. Співрозмовник додав, що вона була заміжня за одним з лідерів бойовиків, який був убитий в одній з спецоперацій. Після смерті чоловіка, розповіло джерело, вона була ще кілька разів одружена з бойовиками.

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Оксану Асланову розшукували з червня 2012 року. За однією з версій, Асланова була одружена з Аміром Валіджановим, убитим в ході спецоперації. З 8 березня 2012 про її долю нічого не було відомо. Спецслужби припускали , що дівчина проходила підготовку як терористка-смертниця. Орієнтування на Оксану Асланову ще в листопаді розіслали у всі регіони Росії разом з фотографіями ще двох передбачуваних смертниць - Заїри Алієвої і Джанет Цахаевої. Останні дві дівчини були подругами Наїди Асіялової, яка 21 жовтня о Волгограді привела в дію вибуховий пристрій в пасажирському автобусі.