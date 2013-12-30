Опозиція звинуватила владу у прагненні посварити її лідерів

Про це заявила прес-служба партії ”Батьківщина”.

«Влада не гребує нічим. За бюджетний кошт мільйонними накладами, на якісному папері, видаються брудні газети. Зокрема, йдеться про газету ”Ударник”, яку видали тиражем в один мільйон екземплярів і де фігурує брутальна та неправдива інформація щодо лідера однієї з опозиційних сил”, - йдеться у заяві.

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У партії наголосили, що особливо цинічним є те, що в реквізитах газети, до друку якої опозиція не має жодного стосунку, відповідальним зазначається реальна людина, яка працює в апараті однієї з опозиційних сил.

«Закликаємо людей бути пильними, не піддаватися на провокації влади, інформувати Штаб національного спротиву про факти брудних спецоперацій влади. Влада злякалася руху національного спротиву, який охопив усю країну, проте ніякі фальшивки, антимайдани та мільйонні бюджети, кинуті на боротьбу з опозицією, не зупинять боротьбу людей з антинародним режимом», - запевнили в партії.