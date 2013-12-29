Опозиція оголошує всеукраїнський страйк після новорічних свят

За його словами, українці скажуть, що працювати з нинішнім урядом вони не будуть. Кличко обіцяє продовження боротьби і тиску на владу.

На тему: На Майдані Незалежності розпочалося Народне віче

“Вони чекають, що ми розійдемось, вони погрожують нашим активістам, палять машини, б`ють активістів, вони дуже сподіваються, що ми втомимось і розійдемося по домівках. Ні! Ми будемо боротися і змусимо сьогоднішню владу...”, - сказав Кличко, і люди перервали його виступ скандуванням: “Банду Геть!”.

“Вони роблять вигляд, що вони нас не чують - вони нас почують...», - сказав Кличко і додав: «Сьогодні до будинків керівників країни поїхала невелика частина людей, але якщо вони продовжуватимуть робити вигляд, що нічого не відбувається - то під їхніми будинками будуть стояти мільйони».

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок, виступаючи зі сцени, наголосив, що боротьба продовжується, і гасло “Разом до перемоги!” обов`язково реалізується. Він підкреслив, що нікому не вдасться роз`єднати країну.