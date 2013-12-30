У Волгограді на місці вибуху знайшли чоловічий палець з чекою від гранати

За словами джерела "Інтерфаксу" у правоохоронних органах ПКФО, на місці вибуху виявлено чоловічий палець з чекою від гранати.

За словами джерела, теракт могли вчинити дві людини - чоловік і жінка.

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"Співробітники поліції, які вижили, стверджують, що вони зреагували на жінку підозрілої зовнішності. Після того, як один з поліцейських спробував наблизитися до неї, стався вибух", - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим відеокамери зафіксували чоловіка, який також перебував в епіцентрі вибуху.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня на залізничному вокзалі було здійснено теракт. Повідомлялося, що бомбу підірвала терористка-смертниця.

У теракті постраждали 43 людини, з них 37 перебувають у лікарнях, шестеро амбулаторно. За даними уряду регіону, 16 людей загинули.