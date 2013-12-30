Кількість загиблих внаслідок вибуху тролейбуса у Волгограді досягла 14 осіб

Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» повідомив офіційний представник МОЗ РФ Олег Салагай.

«На жаль, кількість загиблих збільшилася до 14 осіб, кількість постраждалих – 28», - сказав Салагай.

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За його словами, троє постраждалих внаслідок вибуху в тролейбусі у Волгограді будуть доставлені до Москви.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді, 29 і 30 сталося два теракти. 29 грудня в будівлі залізничного вокзалу у Волгограді внаслідок теракту загинуло 17 осіб, зокрема співробітник поліції, понад 30 постраждалих госпіталізовано, зокрема одна дитина 2004 року народження.

30 грудня у Волгограді стався другий за добу теракт – у тролейбусі.