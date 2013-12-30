Вибух у тролейбусі Волгограда здійснив терорист-смертник – слідство

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Слідчі Слідчого комітету Росії вже працюють на місці вибуху і проводять детальний огляд місця події. Від тролейбуса залишився фактично один каркас, дах відсутній. Більше того, вибух був такої сили, що вибило вікна в п`ятиповерховій будівлі навпроти. І ось зараз можна попередньо сказати, що вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник – чоловік, фрагменти тіла якого вилучено і відправлено на генетичну експертизу, щоб встановити його особу», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вибух у Волгограді: Слідчі розглядають версію серії терактів

За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила не менш як 4 кг у тротиловому еквіваленті. Як і вибуховий пристрій на залізничному вокзалі, його було начинено елементами ураження. Оскільки в тому й іншому вибухових пристроях елементи ураження ідентичні, це підтверджує версію слідства про взаємозв`язок двох терактів. Можливо, їх могли готувати в одному місці, наголошується в повідомленні.

Зараз слідчі продовжують вилучати речові докази, щодо них призначаються експертизи.

За уточненими даними, в результаті теракту загинуло 14 осіб, 28 госпіталізовано. Слідство вважає, що час і місце для теракту були обрані не випадково, оскільки вранці цим маршрутом у районі Качинського ринку завжди користується велика кількість людей, у тому числі й студенти навколишніх навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти. 29 грудня в будівлі залізничного вокзалу у Волгограді в результаті теракту загинуло 17 осіб, зокрема співробітник поліції, більш як 30 потерпілих госпіталізовано, зокрема одну дитину.

30 грудня у Волгограді стався другий за добу теракт – у тролейбусі.