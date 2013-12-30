Вибух у Волгограді: Слідчі розглядають версію серії терактів

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«За останню добу це вже другий теракт, здійснений у Волгограді. Слідство не виключає, що вони можуть бути взаємопов'язані, проте зараз розглядаються всі можливі версії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за фактом вибуху в тролейбусі у Волгограді обласним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтями 205 і 222 КК РФ (терористичний акт і незаконний оборот зброї). Потужний вибух стався сьогодні близько 08.10 в тролейбусі маршруту 15А в Дзержинському районі міста. За попередніми даними, не менш як 10 осіб загинуло, 19 постраждали. Тролейбус зруйновано повністю.

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На даний час на місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, слідча група СК Росії почала початкові слідчі дії. Встановлюються очевидці і свідки злочину, вилучаються записи з камер відеоспостереження. Слідчі вже почали допит пасажирів, які вижили в теракті і чий стан дозволяє їм спілкуватися зі слідчими.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді, 29 і 30 сталися два теракти. 29 грудня в будівлі залізничного вокзалу у Волгограді внаслідок теракту загинуло 17 осіб, зокрема співробітник поліції, більш як 30 потерпілих госпіталізовано, зокрема одну дитину 2004 року народження.

30 грудня у Волгограді стався другий за добу теракт, загинуло не менш як 10 осіб.

Два місяці тому, 21 жовтня, в результаті теракту в автобусі у Волгограді постраждало 43 особи, з них шестеро осіб загинуло, 30 було госпіталізовано.