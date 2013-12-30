Українці зможуть перебувати в Росії лише 90 діб протягом півроку – закон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідні зміни до закону «Про правове становище іноземних громадян у РФ» підписав Президент РФ Володимир Путін.

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«Термін тимчасового перебування в РФ іноземного громадянина, який прибув до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати 90 діб сумарно протягом кожного періоду в 180 діб, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом, а також у разі, якщо такий термін продовжено відповідно до цього Федерального закону», -йдеться в законі.

У разі порушення цієї норми, іноземцям буде заборонено в`їзд до РФ строком на три роки.

Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Закон прийнятий Держдумою 17 грудня і схвалений Радою Федерації 25 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що ініціює запровадження «міграційного коридору», згідно з яким іноземцям на території країни можна буде знаходитися лише 90 діб протягом півроку (як у Шенгенській зоні), якщо у мігранта не буде необхідних документів для пролонгації терміну перебування.

За його словами, ця ініціатива виникла, щоб протидіяти хитрощам іноземців, які приїжджають до Росії, працюють 90 діб, після чого виїжджають на день, а потім повертаються, не маючи при цьому жодних дозвільних документів. Він повідомив, що це стосується кожного десятого мігранта, причому половина з них - громадяни України.

Громадяни України можуть перебувати на території РФ без взяття на міграційний облік протягом 90 діб.

На території РФ перебуває більш як 11 млн. мігрантів, більшість з яких прибули з країн СНД.

У Росії перебуває близько 1,5 млн. громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися.

Голова ФМС Ромодановський раніше заявляв, що, виходячи з цих даних, більш як мільйон громадян України працює без оформлення відповідних документів.

За даними ФМС кількість громадян України, яким заборонено в`їзд до Росії, за останній місяць збільшилася на 5 тис. і досягла близько 25 тис. осіб.