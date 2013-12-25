У РФ з 2014 року іноземцям заборонять працювати на ринках, в аптеках і торгових наметах

Зокрема, документом встановлюється на 2014 рік допустима частка іноземних працівників, які використовуються суб'єктами господарювання, що здійснюють на території Російської Федерації діяльність у сфері роздрібної торгівлі і в області спорту.

Так, у роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами, роздрібній торгівлі у наметах і на ринках, а також іншій роздрібній торгівлі поза магазинами встановлюється частка іноземців у розмірі нуль відсотків.

При цьому частка іноземців у роздрібній торгівлі алкогольними напоями, включаючи пиво, встановлюється у розмірі 15%. Частка іноземців у діяльності в області спорту встановлена у розмірі 25% від загальної чисельності працівників, використовуваних вказаними суб'єктами господарювання.

Читайте також: Всі трудові мігранти в Росії будуть зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою

За даними Федеральної міграційної служби Росії, на території країни перебуває понад 11 млн мігрантів, більшість з яких прибули із стан СНД.

При цьому в Росії перебувають близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися. Голова ФМС Костянтин Ромодановський раніше заявляв, що, виходячи з цих даних, понад мільйон громадян України працюють без оформлення відповідних документів.

17 грудня у ФМС повідомили, що кількість громадян України, яким заборонено в'їзд до Росії, за останній місяць збільшилася на 5 тис. і досягла близько 25 тис. осіб.