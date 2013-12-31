Путін сподівається, що Україна і Росія доб'ються нових результатів у 2014 році

Президент РФ Володимир Путін сподівається, що в 2014 році Україна і Росія доб'ються нових результатів у спільній роботі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у вітальному посланні Путіна з Новим роком і Різдвом Президенту України Віктору Януковичу.

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Путін висловив надію на те, що в новому році країни зуміють добитися нових результатів у спільній роботі з нарощування взаємовигідної російсько-української співпраці на ключових напрямах.

Крім того, Путін особливо відзначив товариські, ділові відносини, що дозволяють відверто обговорювати будь-які, навіть непрості питання, і разом шукати шляхи подальшого розвитку партнерських зв'язків двох країн на благо братських народів, говориться в повідомленні.