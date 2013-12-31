Радник Путіна Глазьєв назвав Євромайдан шизофренією

Про це він написав у своїй статті, опублікованій у виданні National Interest, передає Радіо Свобода

«Якщо говорити мовою психологів, Євромайдан можна охарактеризувати як шизофренію, коли викривлене сприйняття дійсності спричинило численні проблеми. У центрі цього – патологічна взаємодія всіх сторін конфлікту: опозиції, влади, великого бізнесу, європейських посадовців і політиків та їхніх російських і американських колег», – написав Глазьєв.

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За словами радника Путіна, «реальність угоди про асоціацію не має нічого спільного з тією версією, мрією, яку пропонують її прихильникам в Україні». Сергій Глазьєв стверджує, що ця реальність, про яку він пише, не означає для українців покращення рівня життя або «нові права у Європі».

«Проект угоди про асоціацію, про який говорять лідери Євромайдану, є потенційним тягарем нових зобов’язань для України, а саме: зобов’язання виконувати європейські директиви щодо торговельної політики, технологічного й антимонопольного регулювання, ветеринарного і фітосанітарного контролю, субсидій і державних закупівель, прав інтелектуальної власності, а також зобов’язання слідувати у фарватері європейської закордонної політики», – написав Сергій Глазьєв.

Він додав, що «у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна ставить себе під європейську юрисдикцію і фактично перетворюється на колонію».

«Українські політики, які борються за таку «привілею», позиціонують себе як націоналісти, присягаються щодо недоторканості суверенітету України і декларують неможливість зробити Україну підконтрольною наднаціональному органу. Водночас вони також демонструють настирливу готовність на блюдці подати цей суверенітет Єврокомісії, про директиви якої вони нічого не говорять», – йдеться у статті Глазьєва.

Радник Путіна також посилається на дані соціологічних опитувань населення України, які, за його словами, свідчать, що «відсоток людей, які бажають вступити у Митний союз із Росією, досі перевищує кількість охочих інтегруватися з ЄС». Хто провів ці соціологічні опитування, Глазьєв не уточнює.