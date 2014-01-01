Головою Європейського Союзу стала Греція

Афіни мають намір зробити пріоритетами свого головування економічний розвиток, боротьбу з безробіттям і зростання зайнятості населення, зміцнення банківського й фінансового союзу, вирішення проблем міграції, а також європейську солідарність, передає РІА «Новости».

Греція відкрила сайт свого головування в ЄС – gr2014.eu і аккаунт у Twitter – twitter.com/gr2014eu, а логотипом обрала кораблик під вітрилом – він супроводжуватиме всі офіційні заходи ЄС у першій половині 2014 року, а їх заплановано 120, зокрема 14 нарад на рівні міністрів.

Греція вважає, що її головування в ЄС має символізувати зміни. Влада країни обіцяє зробити головування економним і відмовилися навіть від традиції дарувати краватки із символікою країни-голови.