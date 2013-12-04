Греція серед пріоритетів президентства в ЄС не назвала "Східне партнерство" і Україну
Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас представив у приміщенні Європейської Комісії пріоритети Греції як головуючої країни у Євросоюзі в першому півріччі наступного року, але серед них не назвав ані "Східного партнерства", ані Угоди про асоціацію з Україною.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про пріоритеті грецького головування в ЄС Самарас говорив перед журналістами разом з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.
"Я переконаний, що грецьке президентство буде успішним. Воно буде президентством можливостей, а не президентством кризи", - сказав грецький прем'єр.
"Серед наших пріоритетів буде: створення нових робочих місць в ЄС; поглиблення інтеграції в ЄС – зокрема, Монетарного союзу; міграція - особливо нелегальна міграція і управління прикордонним контролем; морська політика ЄС і зокрема енергетичний потенціал морського дна", - додав Самарас.
Президент Єврокомісії Баррозу також сказав, що під час грецького президентства буде звернено увагу на Балкани і політику ЄС на морі. "Греція на цьому знається краще, аніж більшість країн-членів Європейського Союзу", - сказав Баррозу.
Раніше представники ЄС та України говорили, що Угоду про асоціацію України та ЄС, не підписану Президентом Віктором Януковичем на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі минулого тижня, може бути підписано на саміті Україна-ЄС наприкінці зими - на початку весни наступного року за головування в ЄС Греції.