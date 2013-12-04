Греція серед пріоритетів президентства в ЄС не назвала "Східне партнерство" і Україну

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про пріоритеті грецького головування в ЄС Самарас говорив перед журналістами разом з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу.

"Я переконаний, що грецьке президентство буде успішним. Воно буде президентством можливостей, а не президентством кризи", - сказав грецький прем'єр.

"Серед наших пріоритетів буде: створення нових робочих місць в ЄС; поглиблення інтеграції в ЄС – зокрема, Монетарного союзу; міграція - особливо нелегальна міграція і управління прикордонним контролем; морська політика ЄС і зокрема енергетичний потенціал морського дна", - додав Самарас.

Президент Єврокомісії Баррозу також сказав, що під час грецького президентства буде звернено увагу на Балкани і політику ЄС на морі. "Греція на цьому знається краще, аніж більшість країн-членів Європейського Союзу", - сказав Баррозу.

Раніше представники ЄС та України говорили, що Угоду про асоціацію України та ЄС, не підписану Президентом Віктором Януковичем на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі минулого тижня, може бути підписано на саміті Україна-ЄС наприкінці зими - на початку весни наступного року за головування в ЄС Греції.