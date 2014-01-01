Україна більше не головує в ОБСЄ

Як заявив президент Швейцарської конфедерації, голова ОБСЄ в 2014 році Дідьє Буркхальтер на прес-конференції в Києві в рамках участі в міністерському засіданні ОБСЄ, пріоритетом Швейцарського головування в ОБСЄ буде врегулювання конфліктів у «гарячих» точках, регіональне співробітництво, захист прав національних меншин.

Також Буркхальтер повідомив, що Швейцарія під час свого головування в ОБСЄ призначить двох спеціальних представників на Західних Балканах і Південному Кавказі. За словами Буркхальтера, спецпредставники працюватимуть два роки, оскільки перепризначені Сербією, яка головуватиме в ОБСЄ в 2015 році.

Буркхальтер також зазначив, що серед пріоритетів Швейцарського головування залишиться Придністров`я.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в ОБСЄ головувала Україна.

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