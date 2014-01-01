Україна почала головувати в СНД

Відповідне рішення було ухвалене Радою глав держав СНД 25 жовтня 2013 р.

Головування в СНД протягом 2014 року здійснюватиметься Україною в особі представника одночасно в Раді глав держав, Раді глав урядів, Раді міністрів закордонних справ, Економічній раді, Раді постійних повноважних представників держав – учасниць Співдружності при статутних та інших органах Співдружності, а також у Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД.

Співголовування в СНД здійснюватиметься Республікою Білорусь і Республікою Казахстан.

2014 рік у СНД оголошено Роком туризму.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, як головуюча в СНД, в 2014 році має намір активізувати роботу з реалізації Договору про зону вільної торгівлі в Співдружності, зокрема, добитися підписання Договору про вільну торгівлю послугами й Угоди про доступ до трубопровідного транспорту.