Звільнення Тимошенко залишається на порядку денному ЄС – депутат Європарламенту

Про це євродепутат, яка зустрічала Новий рік на Євромайдані в Києві, заявила в інтерв’ю Німецькій хвилі.

Зокрема, у відповідь на запитання «У Вас не складається враження, що через український Євромайдан у ЄС на другий план посунулось питання звільнення Юлії Тимошенко?» Хармс сказала: «Ні, ця вимога залишається сталою. Європейський парламент більшістю ухвалив, що передумовою підписання Угоди про асоціацію з Україною є прийняття нею принципів правової держави, усунення випадків вибіркового правосуддя та звільнення політичних в'язнів. І оскільки Україна все ще далека від цього, на моє переконання, питання Юлії Тимошенко залишатиметься у ЄС на порядку денному».

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При цьому депутат Європарламенту зауважила: «Юлію Тимошенко в Україні фактично засудили за те, що укладення нею газових угод з Росією у 2009 році було непрозорим. А що Україна має зараз? Останні газові угоди з Росією - хто і що про них знає? Тож подальше перебування Тимошенко в ув'язненні неприпустиме, тим більше, що до цього часу вона потребує медичної допомоги».