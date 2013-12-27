До оновленого складу ради об’єднання "Майдан" не увійшли Тимошенко і Дзиндзя
До оновленого складу Ради Всеукраїнського об'єднання "Майдан" не увійшли екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та журналіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко, посилаючись на оприлюднений громадським активістом Ігорем Луценком персональний склад ради станом на 26 грудня.
"Порівняно зі списком від 22.12.2013 тут немає Юлії Тимошенко і Андрія Дзиндзі («Дорожний контроль», «Автомайдан»). Можливо, тому, що обоє за гратами?”, - написав Гриценко.
Він зауважив, що його “конкретні персони там не надто цікавлять. Має бути результат, якого від ради люди чекають уже шостий день – план дій Майдану”. “Це найперше. Комісії створювати, їх голів визначати, різні президії формувати – то все третьорядне. Люди цілодобово чекають плану дій", - заявив Гриценко.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Києві під час Всеукраїнського віче було оголошено про створення об’єднання “Майдан”, яке функціонуватиме як громадська організація, до якої зможуть вступати політичні партії, громадські об’єднання та громадяни.