До оновленого складу ради об’єднання "Майдан" не увійшли Тимошенко і Дзиндзя

12:57, 27 грудня 2013
Політика
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До оновленого складу Ради Всеукраїнського об'єднання "Майдан" не увійшли екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та журналіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя.  

Дзиндзя ы тимошенко не увыйшли до складу об`єднання

Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко, посилаючись на оприлюднений громадським активістом Ігорем Луценком персональний склад ради станом на 26 грудня.

"Порівняно зі списком від 22.12.2013 тут немає Юлії Тимошенко і Андрія Дзиндзі («Дорожний контроль», «Автомайдан»). Можливо, тому, що обоє за гратами?”, - написав Гриценко.

Він зауважив, що його “конкретні персони там не надто цікавлять. Має бути результат, якого від ради люди чекають уже шостий день – план дій Майдану”. “Це найперше. Комісії створювати, їх голів визначати, різні президії формувати – то все третьорядне. Люди цілодобово чекають плану дій", - заявив Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня у Києві під час Всеукраїнського віче було оголошено про створення об’єднання “Майдан”, яке функціонуватиме як громадська організація, до якої зможуть вступати політичні партії, громадські об’єднання та громадяни.

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