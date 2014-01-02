Євромайдан у Києві готується до Різдва

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності у Києві поки що небагато людей.

Як пояснили кореспонденту УНІАН активісти Майдану, наразі переважна більшість людей ще відпочиває у наметах після святкування Нового року, а частина учасників акції на кілька днів роз’їхались по домівках. Вони також зазначили, що велика кількість людей збирається зустріти Різдво на Майдані Незалежності в столиці, тому підготовка до святкування, за їхніми словами, буде не менш відповідальною, ніж до зустрічі Нового року.

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У даний час зі сцени до людей, котрі зранку прийшли на Майдан, звертаються учасники акції з промовами та своїм баченням того, що відбувається в країні. Вони також закликають людей не полишати Майдан.

Також вже почали готувати сніданок на польових кухнях.