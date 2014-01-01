Десятки тисяч українців зустріли Новий рік на Майдані Незалежності

10:12, 01 січня 2014
Суспільство
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Відразу після того, як настав 2014 рік, десятки тисяч присутніх на Майдані Незалежності в Києві людей виконали Гімн України, тримаючи в руках ліхтарики та мобільні телефони.

Люди виконують гімн України на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, після цього зі сцени Майдану народний депутат, один з лідерів «Батьківщини» Олександр Турчинов зачитав вітання з новим роком від колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Потім зі своїми привітаннями звернулися до присутніх на Майдані лідери опозиції - Олег Тягнибок, Віталій Кличко та Арсеній Яценюк.

Після цього відбувся святковий феєрверк і розпочався концерт.

Зустріти Новий рік на Майдані прийшло дуже багато людей: повністю заповнено Майдан Незалежності, вул. Інститутська до барикад, схили Жовтневого палацу. Значна частина людей розташувалися на Хрещатику, з боку Київради. Дуже багато людей пришли з дітьми, навіть з маленькими.

Не дивлячись на «сухий закон», який анонсували організатори свята на Майдані, багато людей принесли шампанське, яке і відкоркували в момент настання Нового року.

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Зазначимо, що підходи до Майдану Незалежності з усіх сторін пильно охороняються вартовими Майдану – їх біля кожного проходу в барикадах по кілька десятків чоловік.

Міліції на підступах до Майдану не помітно, лише на Європейські площі, яка перетворилася на паркувальний майданчик для автомобілів, чергують кілька інспекторів ДАІ.

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