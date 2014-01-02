Подальший розвиток ЄС вирішується і в Києві - євродепутат

Про це євродепутат, яка зустрічала Новий рік на Євромайдані в Києві, заявила в інтерв’ю Німецькій хвилі.

У відповідь на запитання «Що спонукало Вас прибути сюди ще раз саме на Новий рік?», Хармс зазначила: «Мені важливо, щоб не обривався контакт Брюсселя із Євромайданом. Водночас мене дуже збентежили повідомлення про напад на журналістку Тетяну Чорновол, а також інших активістів Євромайдану у регіонах. Треба було засвідчити, що українська тематика, проблеми, які тут бентежать людей, а також зміни, яких вони прагнуть, і надалі непокоять політиків як у Німеччині, так і в Брюсселі. Тож нинішнє відвідання Києва - це не просто можливість відсвяткувати Новий рік. Мій візит до Києва - показати, що для мене, а також інших європейських політиків Україна не зникає з радарів і не посувається на задній план іншими, більш актуальними новинами».

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На переконання депутата Європарламенту, «подальший розвиток Європейського Союзу, розвиток демократії, прав і свобод людини та правової держави на усьому європейському континенті вирішується також і тут, у Києві. І дедалі більше людей у Європі розуміють, що громадяни України виступають за правову державу, за нормальне життя у своїй країні, а не за "керовану демократію" як її називають деякі безрозсудливі політологи і яку нав'язує Україні президент Росії Володимир Путін».

Хармс розповіла, що вона вийшла на Майдан ще пообіді 31 грудня. «Сама, без українського супроводу, таємно, я б сказала. Мене вразило, що на очах людей дедалі більшало, і всі вони дуже раділи тому, що зустрінуть Новий рік саме на Майдані. Декому зі сторони, можливо, здавалось, що люди ніби примушують себе виходити на вулицю, але цієї ночі я побачила, скільки захоплення і радості доставляє людям Євромайдан: його організація, життя й підтримка», - сказала євродепутат.

За її словами, під час нинішнього візиту до Києва вона спілкувалась із представниками опозиції і продовжуватиме ці зустрічі, зокрема, розмовлятиме з головою Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорієм Немирею.

Також у неї заплановані і зустрічі з представниками громадськості, активістами Євромайдану. «Одне з основних моїх завдань - узагальнити ситуацію. Річ у тім, що я сама опинилась у політиці, вийшовши з громадського руху. Тож мені добре відомо, якими можуть бути протиріччя між політикою і соціальними ініціативами, тим більше, що в Україні зараз все набагато складніше, аніж це було колись у Німеччині. Як на мене, інтереси кожного з демократів в Україні повинні бути спрямовані на збереження єдності своїх лав і мети», - сказала Хармс.

«Я спілкуюсь і з тими, хто не відіграє жодної політичної ролі, намагаюсь дізнатись і думку звичайних українців про те, що відбувається. Стає очевидним, що йдеться про щось зовсім просте й невибагливе - українці хочуть нормальної держави, нормального життя, за якого вони можуть покластись на державу, її інстутуції та на обраний ними парламент. І якщо ця мета залишатиметься, тоді все вдасться», - сказала депутат Європарламенту.