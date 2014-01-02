Польща сподівається, що Євромайдан поверне Західній Європі віру в ЄС

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав в інтерв'ю телеканалу TVN24 BiŚ.

Міністр висловив сподівання, що акції протесту українців стануть натхненням у першу чергу для західноєвропейських держав, котрого, за його словами, не бракує полякам.

"Маю надію, що це є дзеркалом для західноєвропейських членів європейської родини, котрі побачать, наскільки важливим є проект Євросоюзу та завдяки українцям повернуть віру в проект, котрий для Європи та особливо Польщі є надзвичайно важливим", - сказав він.

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За словами Сікорського, на сьогодні не можна говорити про остаточне ухвалення рішення, яке унеможливить євроінтеграцію України.

"Ще багато чого може статися", - зауважив він.

Глава польського МЗС також сказав, що Європейський Союз "дуже сильно" переоцінив привабливість своєї пропозиції для України, недооцінивши важливість Української держави для Російської Федерації.

"Я згоден з оцінкою, що в Євросоюзі дуже сильно переоцінили привабливість своєї пропозиції та не оцінили фактор, який для нас є очевидним, а саме - наскільки першочерговим питанням для Росії є Україна та які величезні кошти готова вкласти російська влада (...) в те, аби Україна зміцнювала з нею свої відносини", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 року уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

Українська влада запевняє, що лише відклала підписання Угоди з Європою через складну економічну ситуацію країни та переконує, що надана Росією знижка на газ та кредит у розмірі 3 млрд доларів не призведе до вступу держави до Митного союзу.