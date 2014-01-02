Влада активізувала провокації проти Майдану - Штаб національного спротиву

Як повідомили УНІАН у Об’єднаної опозиції “Батьківщина”, за даними Штабу національного спротиву, за вказівкою Адміністрації Президента СБУ разом з Київською міською державною адміністрацією провели спеціальну нараду, на якій було розроблено план технічних заходів та провокацій проти Майдану.

Так, уже зранку в адміністративних будівлях, в яких перебувають «майданівці», відключили опалення. Зокрема, батареї холодні у Будинку профспілок.

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Крім того, за інформацією Штабу, міській адміністрації доручено заблокувати забезпечення життєдіяльності Майдану: підвезення їжі, дров, пального, прибирання та вивезення сміття, чистка та заміна біотуалетів тощо.

«Штаб національного спротиву розцінює такі плани влади як провокації та злочини, які підпадають під кримінальну відповідальність та створюють небезпеку для життя і здоров’я громадян, які у мирний спосіб відстоюють на Майдані свої права. Штаб вимагає припинити такі дії», - заявили у штабі.