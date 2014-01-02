Новий рік на Майдані відсвяткували без інцидентів - коменданти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат України від “Батьківщини”, комендант Будинку профспілок Степан Кубів.

”Новий рік пройшов без катастроф, без проблем, без бійок, у звичайному режимі”, - сказав Кубів.

За його словами, за новорічну ніч Майдан відвідало близько 2 мільйонів осіб.

Читайте також: Євромайдан у Києві готується до Різдва

Кубів зазначив, що 31 грудня було приготовлено та роздано близько 100 тисяч порцій перших страв.

”Ми дякуємо киянам і всім учасникам Майдану за самоорганізованість, відповідальність, дотримання порядку”, - зазначив Кубів.

Своєю чергою народний депутат від “Свободи”, комендант Будинку профспілок Михайло Блавацький зауважив, що у Новий рік «майданівцям» приготували також салат олів`є, салат з крабовими паличками, м’ясні страви. Крім того, людей пригощали величезним тортом розміром 2 на 2 метри, ще 50 тортів роздали людям, які проживають у наметах на Майдані. Також було роздано 2 тис. пляшок безалкогольного шампанського.

Крім того, коменданти повідомили, що у новорічну ніч на Майдані було спалено 150 кубометрів дров, 1,5 тонни пального.

Разом з тим коменданти поскаржилися на дії міліції, яка постійно перешкоджає проїзду вантажного транспорту до Майдану Незалежності, що ускладнює доставку продуктів, дров, пального, а також перешкоджає проведенню дезінфекції.

Крім того, коменданти вручили премію студентам, які цілу ніч працювали на Майдані Дідусем Морозом та Снігуронькою і створили найкращі прикраси для новорічної ялинки.