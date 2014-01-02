У Волгограді госпіталізовано ще двох постраждалих у теракті
18:44, 02 січня 2014Політика
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Дві людини, які постраждали в результаті теракту в Волгограді і проходили амбулаторне лікування, "сьогодні заявили про погіршення стану здоров'я і були госпіталізовані".
Фото : v1.ru
Про це повідомили в мінохоронздоров'я Волгоградської області.
Стан усіх тяжкопоранених, які перебувають у лікарнях Волгограду, стабілізовано.
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За даними обласного МЗС, "їхній стан задовільний", у цих поранених черепно-мозкові травми, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Таким чином, в лікарнях міста знаходяться 46 постраждалих у терактах на вокзалі та в тролейбусі.
У Волгоградському обласному уряді раніше розповіли, що цього ранку на консиліумі лікарів вирішувалося питання про можливу відправку до Москви двох людей, один з яких знаходиться у військовому госпіталі, а другий - в лікарні № 1.
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