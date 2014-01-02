Євромайданівцям не вимикали опалення і не заважали підвозу продуктів - ЗМІ

Інформація, розповсюджена Штабом національного спротиву, про вимкнення опалення у Будинку профспілок не підтвердилась – батареї теплі.

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Також немає жодних запобігань підвозу продуктів, дров та інших необхідних речей. Людей на Майдані зараз небагато і здебільшого кияни, які вийшли ввечері прогулятись центром міста, повідомляє ТСН.

Увечері на сцені традиційна культурна програма – виступи гуртів та читання віршів. Постійні жителі Євромайдану готуються до Різдва і до своєрідної ”перезміни” - ті, хто святкував Новий рік вдома, повернуться до столиці, а інші поїдуть на свято додому.

Нагадаємо, у новорічну ніч київський Євромайдан відвідали майже 2 мільйони людей, заявив один з комендантів Будинку профспілок.